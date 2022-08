Trzecia edycja Energy Industry Mixer. Tym razem w Legnicy, dzisiaj podpisano umowę

– Idea Energy Industry Mixer wpisuje się w postępującą politykę klimatyczną oraz zmianę w strukturze wytwarzania energii, co ma kluczowe znaczenie we wprowadzaniu innowacyjnych technologii. Jest to szczególnie istotne w związku z obecnymi wydarzeniami, które mają miejsce na światowym rynku energii i gazu. LSSE w tym roku świętuje 25-lecie i cieszę się, że tak ważne wydarzenie po raz pierwszy odbędzie się w Legnicy akurat teraz – mówi Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

– Podczas tegorocznej edycji skupimy się na problemach miast i gmin w zakresie przetwarzania energii z odpadów komunalnych, przemysłowych i rolniczych, budowy biogazowni czy biometanowni. Z tych też powodów, na wrześniową konferencję do siedziby Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaprosiliśmy międzynarodowych ekspertów w zakresie wykorzystania innowacyjnych rozwiązań energetycznych. To doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, nie tylko z firmami z całej Polski, ale też z zagranicy, w tym szczególnie z Włoch. Mam przekonanie, że z tych dobrych rozmów powstaną również dobre biznesy oraz nowe obszary współpracy gospodarczej – zapowiada Marek Stokłosa, prezes Bosetti Global Consulting.