Trwają zapisy na Turniej tańca w Legnicy. Zatańcz i Ty!

Na parkiecie królować będzie MINI, DISCO DANCE, STREET DANCE, SHOWCASE i ART DANCE. Jak informują organizatorzy Ośrodek Sportu i Rekreacji do turnieju zgłosiło się już bardzo wielu solistów i grup z naszego regionu i Legnicy. Można jeszcze to zrobić do środy (23 listopada), wypełniony formularz zgłoszenia wysyłamy na adres: [email protected] , dodatkowe informacje/ regulamin : http://osir.legnica.eu/.../turniej-taneczny-roztanczona.../

Turniej poprowadzi Radosław Rademenez Blonkowski, który daje gwarancję nieskończonych pokładów energii, wysublimowanego humoru, pozytywnej aury i profesjonalizmu.