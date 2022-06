Trwa upalny długi weekend. Gdzie nad wodę z Legnicy? Jeziora, kąpieliska i odkryte baseny w Legnicy i okolicach ZDJĘCIA, CZAS DOJAZDU Klaudia Korfanty

Gdzie na długi weekend nad wodę z Legnicy? W Legnicy jedyne otwarte kąpielisko pod chmurką to baseny letnie AquaFun. Kąpielisko Kormoran otwiera się dopiero na wakacje 25 czerwca. Zrobiliśmy przegląd kąpielisk, jezior i odkrytych basenów w pobliżu Legnicy. Nowoczesne baseny z mnóstwem atrakcji, a może odpoczynek nad wodą na łonie przyrody? Mamy w czym wybierać! Przejdź do galerii zdjęć i zaplanuj wycieczkę nad wodę! Pod każdym zdjęciem najważniejsze informacje na temat każdego z nich, czas dojazdu plus mapa.