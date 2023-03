Trwa termomodernizacja przychodni przy ul. Biegunowej w Legnicy, zobaczcie aktualne zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Wszystkie roboty są prowadzone w budynku czynnej przychodni zdrowia zajmowanym przez POZ oraz gabinety specjalistyczne i laboratorium diagnostyczne. - Termomodernizacja obiektów miejskich to priorytet. Dzięki temu mniejsze są koszty ogrzewania, zwiększa się efektywność energetyczna, co przekłada się na ograniczenie zużycia paliwa, a tym samym emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczenie powietrza. -Koszt prac to ponad 1 mln 655 tys. zł. Planowane zakończenie inwestycji to październik 2023 roku.