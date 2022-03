Trwa remont skrzyżowania w Ziemnicach. Są utrudnienia, zobaczcie aktualne zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Skrzyżowanie w Ziemnicach jest przebudowywane, od strony Kunic nie wjedziemy do Ziemnic. Dla pojazdów osobowych oraz komunikacji publicznej uruchomiony został przejazd wahadłowy, jest ustawiona sygnalizacja świetlna. Dla pozostałych pojazdów wyznaczony jest objazd z Legnicy do Grzybian i w przeciwnym kierunku (przez Spaloną, Jaśkowice i Rosochotą), Koskowic i dalej do A4 .