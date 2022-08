Trwa remont domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Żydowskim w Legnicy, zobaczcie zdjęcia

Budynek domu przedpogrzebowego to przykład architektury neoromańskiej pochodzący z 1887 roku. Został ufundowany i wzniesiony dzięki staraniom rabina Moritza Landsberga. Nekropolia oraz Dom Wieczności w zasadzie niezniszczone przetrwały II wojnę światową. Kaplica modlitewna pozostaje jednym z nielicznych na Dolnym Śląsku zabytkowych obiektów tego typu.

Cmentarz żydowski do 1999 roku należał do Skarbu Państwa. W tym czasie przejęła go Gmina Wyznaniowa Żydowska w Legnicy. Zabytkowy dom przedpogrzebowy i bożnica od wielu lat wymagają remontu. Jego stan techniczny uległ degradacji po huraganie w 2009 roku. Wiatr uszkodził wtedy nie tylko budynek, ale zniszczył też zabytkowe macewy.