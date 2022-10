Trwa remont budynku B Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy, są posowieckie "pamiątki" zobaczcie zdjęcia jak wygląda w środku Piotr Krzyżanowski

Po ponad 20 latach rozpoczął się remont a jak twierdzi prorektor ds. Rozwoju Karol Rusin jest to zabezpieczenie, ostatniego niewyremontowanego budynku w kompleksie uczelni przy ulicy Sejmowej. Nie stać uczelni na wyremontowanie tego budynku od razu w całości , będzie remontowany modułowo. Zwracamy się do prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego o wsparcie remontu, dodał kilkukrotnie prorektor. Wartość remontu określamy na około 100 mln zł. W budynku przez kilkadziesiąt lat mieszkali żołnierze Armii Radzieckiej, dzisiaj mogliśmy jeszcze zobaczyć pamiątki jakie zostawili opuszczając kompleks we wrześniu 1993 roku. Zobaczcie zdjęcia