Trwa przebudowa basenu Bąbelek w Legnicy. Na jakim etapie są prace?

Jak informuje Urząd Miasta Legnicy trwają intensywne prace na basenie Bąbelek. Basen Bąbelek powstał latach 90. Od tego czasu to pierwszy gruntowny remont obiektu. Wyburzane są m.in. stare niecki – basenowa i rekreacyjne i skute kafelki ze ścian. Ściany będą wyłożone nowymi płytkami ze stali nierdzewnej. Oprócz tego obiekt przejdzie termomodernizację, wymieniona zostanie stolarka okienne i drzwiowa, niecki basenowe zostaną wymienione na stalowe. Odnowiona zostanie także część spa.

Będzie to atrakcyjny, nowoczesny, komfortowy i energooszczędny obiekt dostosowany do do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi - zapowiada miasto.