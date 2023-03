Trwa maraton Dnia Kobiet w Gminie Kunice, tym razem było oscarowo, zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Dzień Kobiet w Szczytnikach nad Kaczawą to dzień podsumowania rocznej działalności Koła Gospodyń Wiejskich „Szczytniczanki”, który przy wsparciu technicznym GOKiS Kunice odbył się w WOK Szczytniki nad Kaczawą. To wydarzenie zawsze jest w wyjątkowej oprawie, z poczuciem humoru i programem na cały babski wieczór. W tym roku Dzień Kobiet w hollywoodzkim stylu sprowadził na czerwony dywan same gwiazdy KGW, było ich ponad 60.