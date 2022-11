Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy po raz kolejny organizuje regionalny konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową

TPD organizuje regionalny konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową

To już 33. edycja regionalnego konkursu na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową i stroik świąteczny, który organizuje Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska w wieku od 4 do 19 lat. Technika wykonania prac jest dowolna, choć prace nie mogą być większe niż 50 cm w podstawie.

Dzieci w poprzednich latach wykazywały się ogromną kreatywnością, zobaczcie prace wyróżnione w ubiegłym roku: