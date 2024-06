To nie Dolina Loary, to podlegnicka wieś! Tak dawniej wyglądały Jaśkowice Legnickie. Zobaczcie genialne, archiwalne zdjęcia

Historia Jaśkowic Legnickich

Pierwsze wzmianki o Jaśkowicach Legnickich pojawiły się w dokumentach z 1413 roku . W XVIII wieku Jaśkowice były własnością rodziny von Heinze. W 1844 roku przez wieś poprowadzono linię kolejową z Wrocławia do Legnicy, która później została przedłużona do Berlina. Pod koniec XIX wieku, dzięki wybudowanemu nad jeziorem ośrodkowi wypoczynkowemu z kąpieliskiem, restauracją i przystanią gondol, Jaśkowice stały się popularnym miejscem rekreacji dla mieszkańców Legnicy. Po II wojnie światowej miejscowość utraciła swój charakter letniskowy.

Historia pałacu położonego na wzniesieniu nad jeziorem

Jak czytamy na portalu liegnizt.pl od 1661 r. wieś należała do starszego ziemskiego i książęco-legnickiego radcy Hansa von Schweinichena z Mierczyc. To właśnie on w drugiej połowie XVII w. (po 1661 r.) wzniósł nad brzegiem jeziora pałac.

Lata 1900-1907 , Pałac w Jaśkowicach Legnickich. fotopolska.eu

W 1852 r. rozpoczęto gruntową przebudowę pałacu. Dwukondygnacyjny obiekt otrzymał wówczas wystrój neogotycki z wieżyczkami, wykuszami, oszklonymi przybudówkami. Z pałacowych tarasów na pomost dla łodzi prowadziły schody. W tym okresie powstał również piękny przypałacowy park. Od 1929 r. do 1937 r. majątek należał do Heinricha Thomasa. W trakcie działań wojennych Armia Czerwona doszczętnie zniszczyła pałac.