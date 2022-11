To jedno z najbrzydszych miejsc w Legnicy. W centrum miasta trzy rudery obok siebie, zaniedbane i żałosne, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Wszystkie te "straszydła" są w rękach prywatnych i znajdują się obok siebie przy ulicy Witelona w Legnicy. Legnicki browar - mógł być perełką, tymczasem oczy puchną od patrzenia na jego stan. Budynek, a w zasadzie to co po nim zostało pochodzi z roku 1845. Tuż obok browaru stoi pozostałość po byłym sklepie zoologicznym i kilka kroków dalej straszy swoim wyglądem były bank. Wcześniej w tym budynku był Klub "Dziewiarz". Część browaru została osłonięta siatką zabezpieczającą, może z resztą ruder trzeba tak zrobić? Co o tym sądzicie?