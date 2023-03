Tiktokerka nadal napędza psychozę w legnickim liceum. Pomaga jej Gazeta Wyborcza

- Oczekujemy rozwagi od wszystkich stron które biorą udział w tym zdarzeniu. Poinformowana została policja i kuratorium oświaty. To są organy uprawnione do merytorycznego i bezstronnego ocenienia tej historii. Zależy nam na bezpieczeństwie uczniów i na tym się koncentrujemy. Hejt jaki wylewa się na posądzonego o umieszczenie kamerki chłopaka to totalne szaleństwo! Mówię temu stanowcze NIE! – komentował Krzysztof Duszkiewicz.