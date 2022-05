Teatralne święto w Legnicy. Czeka nas weekendowy maraton spektakli!

To nasze teatralne święto, weekendowy maraton spektakli z legnickiej sceny, którym chcemy podsumować ostatnie trzy sezony - mimo ograniczeń pandemicznych bardzo owocne artystycznie – mówi Mariola Hotiuk z teatru. - To doskonała okazja, by nadrobić zaległości repertuarowe, spotkać się w Teatrze „jak za starych dobrych czasów” i znów w pełni dać się porwać wykreowanym na scenie światom – raz fantastycznym, baśniowym, a innym razem boleśnie bliskim i realnym, przypominającym o tym, co ważne, otwierającym oczy.