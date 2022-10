Teatr Niezależny zawita w weekend (7-9 października) w Legnicy. Finaliści konkursu The Best Off w legnickim teatrze

Konkurs The Best Off wyróżnia najlepsze spektakle teatru niezależnego i popularyzuje tę nadal mało znaną formę sztuki. Nagrodą dla wygranego teatru jest możliwość wystawienia spektaklu na kilku scenach w Polsce - w teatrach, instytutach czy ośrodkach kultury. Teatr Modrzejewskiej w Legnicy, od lat współpracujący z The Best Off, w tym roku postanowił wyróżnić aż trzy spektakle i zaprosić ich twórców do Legnicy.

Tym samym w piątek, sobotę i niedzielę (7-9 października) legniczanie będą mieli okazję obejrzenia spektakli zespołu Sticky Fingers Club, Teatru Brama (Positivo) oraz Teatru O.de.la (Uwaga). Czeka nas spora dawka humoru oraz tańca.