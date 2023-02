Teatr Modrzejewskiej w Legnicy zaprasza mieszkańców do wyjątkowej akcji społecznej „Teatr to też my”. Portrety widzów pojawią się w mieście!

Teatr Modrzejewskiej w Legnicy z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Teatru zaprasza mieszkańców, widzów do wyjątkowej akcji społecznej „Teatr to też my”.

8 i 9 lutego powstaną portrety widzów, których fotografie złożą się na wystawę TEATR TO TEŻ MY. Zdjęcia zrobi Karol Budrewicz. Wystawa w formie cyfrowej, ale też i plakatów będzie częścią Międzynarodowego Dnia Teatru i pojawi się w przestrzeni miasta.

Widzowie są przecież częścią naszego świata. Chcemy w ten sposób podziękować za wsparcie jakie nam okazaliście w trakcie zbierania podpisów pod petycją do prezydenta Legnicy, który latem zeszłego roku rozwiązał umowę o współprowadzeniu Teatru przez miasto. Usłyszeliśmy wtedy od Was wtedy mnóstwo pozytywnych słów, mówiliście jak ważny jest legnicki Teatr dla Was i dla Miasta. Dlatego chcemy pokazać, że ten Teatr to i Wy, że i Wy, nasi Widzowie, Przyjaciele go współtworzycie - mówi Teatr za pośrednictwem rzeczniczki Marioli Hotiuk.