Teatr Modrzejewskiej w Legnicy rozpoczyna współpracę z Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska

Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska to organizacja pożytku publicznego, która działa na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodzin. Stowarzyszenie wspierane jest przez NFZ.

Hospicjum działa w domach. Personel medyczny: pielęgniarki, rehabilitanci, lekarze, psycholodzy odwiedzają swoich pacjentów. Pomoc udzielana jest nie tylko chorym dzieciom, ale też ich rodzicom i rodzeństwie, o których często się zapomina, a którzy przecież także pozostają w trudnej sytuacji. Główna siedziba stowarzyszenia znajduje się we Wrocławiu, a w Legnicy funkcjonuje filia hospicjum.

Teatr promuje się poprzez hasło "Gramy dla Was". My również gramy dla Was, dla ludzi, tylko trochę w innej orkiestrze. Chcemy pograć razem, żeby nasze działania były jeszcze skuteczniejsze i docierały do jak największej liczby osób - powiedział Krzysztof Szmyd.