Teatr Koniecznie Potrzebny na Sesji Rady Miejskiej w Legnicy

Prezydent Legnicy dość mocno odpowiedział na stawiane mu zarzuty o chęć likwidacji teatru.

Będę pierwszym, który będzie walczył o to aby Urząd Marszałkowski nie dążył do likwidacji legnickiego teatru. To Marszałek powinien zaprosić nas do dyskusji, jeśli tego nie zrobi to ja zaproszę go do siebie. Nikt z nas nie chce likwidacji teatru. To nie jest tak, że teatr nie przetrwa bez półtora miliona, chodzi o to żeby rozmawiać nie na płaszczyźnie facebookowej czy na łamach mediów. Zapraszam do siebie wszystkich zainteresowanych i chciałbym aby w tych rozmowach wziął udział Marszałek Województwa Dolnośląskiego.