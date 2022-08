Te pieski czekają na adopcję w legnickim schronisku, zobaczcie ich aktualne zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Do adopcji są przygotowane już trzy prześliczne szczeniaczki, są bardzo pogodne. Niestety wczoraj pracownicy, kiedy przyszli do pracy zobaczyli dwa psy przywiązane do ogrodzenia schroniska. Były bardzo ciasno związane sznurkiem przy szyjach, są prawie identyczne. Ponad trzydzieści piesków czeka na adopcje w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Ceglanej w Legnicy. Są także kotki, zobaczcie wszystkie zdjęcia.