Te nieruchomości w Legnicy, Lubinie i okolicy w styczniu możesz nabyć za ułamek wartości. Oto wszystkie styczniowe licytacje komornicze

Lokalizacja: ul. Fabryczna, Legnica Data licytacji: 23.01.2023 Cena wywołania: 161 250,00 zł 23-01-2023 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy z siedzibą przy Kościuszki 1-3, 59-220 Legnica, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Fabryczna 17, 59-220 Legnica. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 67,3 m2. Budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany przed 1939 r. Wykonany w technologii tradycyjnej. Lokal położony na III piętrze, składający się z salonu z aneksem kuchennym, trzech sypialni, łazienki z wc, przedpokoju. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne nr 5 o powierzchni 10,8 m2 i pom. piwniczne nr 6 o powierzchni 2,7 m2. Łączna powierzchnia wpisana w księdze wieczystej wynosi 80,8 m2. Z lokalem mieszkalnym związany jest udział 879/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Suma oszacowania wynosi 215 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 161 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 500,00 zł. DATA OGLĘDZIN 17.01.2023 10:00 - 10:10

