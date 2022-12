Te nieruchomości w Legnicy, Lubinie i okolicach w styczniu możesz nabyć za ułamek wartości. Oto wszystkie styczniowe licytacje komornicze

Lokalizacja: ul. Kościuszki, Legnica Data licytacji: 24.01.2023 Cena wywołania: 192 000,00 zł 24-01-2023 o godz. 09:40 pod adresem: Sąd Rejonowy w Legnicy, ul. T. Kościuszki 1-3, 59-220 Legnica, pokój 6, w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: ul. T. Kościuszki 2, 59-220 Legnica. Opis nieruchomości: Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość położony, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 5,30 m2. UWAGA! Istnieje rozbieżność pomiędzy stanem ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym programem użytkowym lokalu. Aktualny skład lokalu jest następujący: pokój z aneksem kuchennym, dwa pokoje z antresolami drewnianymi, garderoba, przedpokój, łazienka z wc. Suma oszacowania wynosi 256 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 192 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. DATA OGLĘDZIN 18.01.2023 10:00 - 10:05

