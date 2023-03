Tak zmieniła się jedna z głównych ulic Legnicy! Zobacz, jak ponad 100 lat temu wyglądała ulica Wrocławska [ARCHWAILNE ZDJĘCIA] Klaudia Korfanty

Ulica Wrocławska, czyli dawna Breslauer Straße od zawsze tętniła życiem! Oto jak wyglądała jeszcze przed wojną. Wiedzieliście, że do XIX wieku istniała Brama Wrocławska? Zobaczcie ją i inne nie tylko nieistniejące już obiekty na archiwalnych fotografiach. Co ciekawe, galerię dawnych zdjęć ulicy Wrocławskiej można obejrzeć także w pasażu apartamentowca MPoint. Jest to wspaniały ukłon w stronę historii. Kliknij w pierwsze zdjęcie i obejrzyj całą galerię.