Tak wyglądał posowiecki szpital w legnickim Lasku Złotoryjskim w maju 2007 roku Piotr Krzyżanowski

We wrześniu 1993 roku żołnierze Armii Radzieckiej opuścili Legnicę i tym samym szpital w Lasku Złotoryjskim. Kompleks budynków od skarbu państwa otrzymali "zabużanie", do roku 2019 był on ochraniany. Obecnie jest rozkradany i zdewastowany. Zobaczcie jak wyglądał ten posowiecki kompleks jeszcze w roku 2007 podczas wizytacji prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego z potencjalnymi inwestorami. Niestety do dzisiaj nie znalazł się kupiec na ten ogromny kompleks budynków. Na końcu galerii zdjęć zobaczycie jak on obecnie wygląda.