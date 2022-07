Tak ponad 100 lat temu wyglądała ulica Wrocławska w Legnicy. Zobacz, jak zmieniła się jedna z głównych ulic miasta! ARCHIWALNE ZDJĘCIA Klaudia Korfanty

Ulica Wrocławska, czyli dawna Breslauer Straße od zawsze tętniła życiem! Oto jak wyglądała jeszcze przed wojną. Wiedzieliście, że do XIX wieku istniała Brama Wrocławska? Zobaczcie ją i inne nie tylko nieistniejące już obiekty na archiwalnych fotografiach. Co ciekawe, galerię dawnych zdjęć ulicy Wrocławskiej można obejrzeć także w pasażu apartamentowca MPoint. Jest to wspaniały ukłon w stronę historii. Kliknij w pierwsze zdjęcie i obejrzyj całą galerię.