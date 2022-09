To zdecydowanie jedna z najbardziej spektakularnych wizji, jaka miała powstać w Legnicy. Po cichu wciąż liczymy, że zostanie zrealizowana. - Poprzez adaptację budynków poprzemysłowych, planujemy realizację mieszkań typu loft, o powierzchni do sprzedaży ok. 4 600 m2 - informowała firma. Jednocześnie miał powstać obiekt apartamentowo – biurowy o powierzchni 15.268 m2.

Rank Progress SA