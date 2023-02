Tak ma wyglądać aquapark w Lubinie za 40 mln euro. Ma to być najnowocześniejsze centrum rekreacji na Dolnym Śląsku. Zobacz WIZUALIZACJE Klaudia Korfanty

Miasto Lubin ogłosiło przetarg na budowę aquaparku. Do przetargu mogą przystąpić firmy z krajów całej Unii Europejskiej. Koszt to ponad 40 milionów euro! Ma to być najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku centrum rehabilitacji i rekreacji. Szczegóły poniżej, a w galerii wizualizacje obiektu.