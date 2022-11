Tak kiedyś wyglądał Plac Słowiański w Legnicy. Dawniej był tu cmentarz! Zobacz niezwykłe zdjęcia i karty pocztowe, nawet sprzed 130 lat Klaudia Korfanty

Plac Słowiański w Legnicy to główny plac w centrum miasta. Obecnie trwa jego przebudowa, która wzbudza kontrowersje wśród mieszkańców. My sięgamy do historii i prezentujemy Wam zdjęcia i karty pocztowe z wizerunkiem Placu Słowiańskiego. Poniżej przeczytacie więcej na temat historii placu, który dawniej był... cmentarzem!