Szukasz własnych czterech kątów w Legnicy? Te kawalerki mogą przypaść ci do gustu. Ceny nie są katastroficzne

Ceny nieruchomości w ostatnich latach poszybowały znacząco do góry. Branża nieruchomości największy boom prawdopodobnie ma już za sobą, ale nie oznacza to, że ceny mieszkań zaczną nagle spadać. Wręcz przeciwnie, z najnowszych prognoz ekonomistów Credit Agricole wynika, że średnia stawka za metr kwadratowy do 2025 roku wzrośnie o około 1,7 tys. zł.

W Legnicy nie ma jeszcze takich cen, bo przeciętna cena transakcyjna w siedmiu największych miastach waha się obecnie na poziomie 11 325 zł za metr kwadratowy. Średnio za za metr kwadratowy w przypadku kawalerki w Legnicy zapłacimy około 5000 zł. Jednak na legnickim rynku nieruchomości nie znajdziemy zbyt wiele jednopokojowych mieszkań. Nam udało się znaleźć tylko 13 takich ofert. Czyżby te małe mieszkania były najbardziej poszukiwanymi przez legniczan? W galerii znajdziecie opisy mieszkań, cenę oraz pod każdym ze zdjęć link przekierowujący do konkretnej oferty. Może uda się Wam znaleźć tą wymarzoną, ciasną, ale własną przestrzeń do życia, która da Wam odrobinę komfortu.