Szukasz stabilnej, dobrze płatnej pracy? Legnicka Policja rekrutuje

Nabór do służby w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy prowadzony jest cały rok. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą nieść pomoc innym, mają nieposzlakowaną opinię i angażują się w pełni w realizację zadań oraz powierzonych obowiązków. Ten zawód nie tylko pozwoli Ci na realizację planów i marzeń, ale również zapewni stabilizację finansową i stały rozwój zawodowy.

Różnorodność pracy w kilku wydziałach (prewencji, ruchu drogowego, kryminalny, dochodzeniowo-śledczy, nieletnich, przestępstw gospodarczych, pododdziały kontrterrorystyczne i inne), na stanowiskach umożliwiających rozkwit indywidualnych predyspozycji.

Zapewniamy służbę obfitującą w wiele wyzwań, dla osób pełnych empatii i jednocześnie zdecydowanych, którzy z pasją będą wypełniać słowa roty ślubowania stanowiącej policyjne credo. Praca w cywilu nie zapewni Ci tylu możliwości zdobywania wiedzy i doświadczenia, a także odbycia wielu szkoleń we wszystkich obszarach działania.

Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną, kreatywną i potrafisz pracować w zespole to już dziś wypełnij niezbędne dokumenty i złóż w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy przy ul. Asnyka 3. Wstępując w nasze szeregi na początku otrzymasz wynagrodzenie w kwocie 3880,31 zł netto a jeśli nie ukończyłeś 26 lat to zarobki kształtują się na poziomie 4223,31 zł netto. Z nami nie będziesz się nudzić - czytamy na stronie legnickiej Policji.