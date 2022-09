Sztuka Zniszczona. Wystawa Rzeźb Jacka Opały w legnickim Muzeum Miedzi, zobaczcie zdjęcia

Próbuje zamknąć w nich emocje i atmosferę tajemniczości. Interpretacje i odgadywanie pozostawia jednak odbiorcy. Rzeźbi w glinie szamotowej, surowej i szorstkiej, czym nawiązuje do fundamentów pracy rzeźbiarza. Szkliwi prace i wypala. Jest członkiem Stowarzyszenia Ceramiki Polskiej. Prace Jacka Opały były wystawiane w wielu galeriach i miejscach w Polsce i za granicą, m.in w Czechach, Niemczech, Holandii i USA. Brał udział w różnych konkursach, zdobył mi.in Grand Prix II Art Pasion Festiwal, Palm Art Competition 2015, Prize in International Art Competition/ Cultural Diversity 2016, Artavita Contecst Competition 2016, Art Rooms Roma 2018. Zauważono i opisano jego rzeźby również w mediach w Hongkongu.

Wystawa „Sztuka zniszczona" to cykl kilku prac, z których każda odnosi się do innego zdarzenia, ale łączy je jeden temat. Ukazują bezsens niszczenia sztuki w różnym kontekście i są sprzeciwem przed takowym działaniom oraz próbują wytłumaczyć emocje z tym związane. Autor poprzez szokowanie antyestetyką prowokuje odbiorcę do przemyślenia, czy powinniśmy jako cywilizacja dbać skuteczniej o dzieła będące spuścizną ludzką, czy powinniśmy bardziej zaangażować się w ochronę dziedzictw kultury, jak i samych artystów... Wystawie towarzyszy antywystawa „Sztuka Niezniszczona” jako kontrast dla prac głównej części ekspozycji.

Kurator wystawy - Tomasz Grabowski