Sześćdziesięciolecie powstania Muzeum Miedzi w Legnicy. Wybierz się na wystawę najciekawszych zbiorów muzealnych!

Z okazji 60 lat Muzeum Miedzi w Legnicy organizowana jest jubileuszowa wystawa

Jak informuje Muzeum Miedzi w Legnicy pierwsze obiekty, które trafiły do zbiorów muzealnych to siedemnastowieczna metalowa skrzynia i armatka-wiwatówka, która obwieszczała radosne święta. W księgach muzealiów zapisano ponad 36 tysięcy pozycji, a księgozbiór liczy 14 tysięcy tytułów. Część tych rzeczy będzie można podziwiać podczas jubileuszowej wystawy „60 lat Muzeum Miedzi w Legnicy”, której wernisaż odbędzie się 18 listopada o godz. 17 w salach Akademii Rycerskiej. Wystawa potrwa do maja 2023 r.

Muzeum Miedzi powstało w 1962 roku. Jest jedną z niewielu na świecie specjalistycznych placówek, które przechowują zabytki związane z wydobyciem i przeróbką miedzi.