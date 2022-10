„Szczytnicka jesień jazzowa”, Michał Bober wystąpi już w najbliższą sobotę

Trio Michała Bobera zaprezentuje własne jazzowe aranżacje utworów z repertuaru Wielkich Nieobecnych m.in. Andrzeja Zauchy, Zbigniewa Wodeckiego, Agnieszki Osieckiej czy Krzysztofa Krawczyka. Michał Bober znany jest polskiej publiczności przede wszystkim dzięki programowi The Voice of Poland 2020 oraz 2. edycji X Factor . Jest zdobywcą I wyróżnienia w kategorii SuperJedynek "SuperDebiut" podczas 52. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Swój muzyczny warsztat szkolił podczas ogólnopolskich warsztatów wokalnych oraz jako wolny słuchacz na Wyższej Państwowej Szkole Estradowo-Jazzowej w Moskwie. Koncertował w Hiszpanii, we Włoszech, w Niemczech, na Ukrainie, w Szkocji, Rosji i na Łotwie. Reprezentował Polskę wraz z Moniką Wiśniowską-Basel na festiwalu "New Wave" - największym festiwalu młodych talentów organizowanym na Łotwie. Otrzymał Nagrodę Publiczności w konkursie na interpretację piosenek Jonasza Kofty "Pejzaż bez Ciebie" w Bydgoszczy. Od lutego 2021 roku jest współprowadzącym audycję w Radio RAM "Nie - Tylko Jazzem" z Piotrem Karwatem. Przeboje muzyki popowej w jego jazzowych aranżacjach na pewno na nowo zachwycą publiczność, a świetny wokal artysty stworzy w Szczytnikach nad Kaczawą niepowtarzalną jazzową atmosferę.