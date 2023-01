Sypnęło śniegiem w Legnicy. Zobaczcie na zdjęciach jaki jest stan dróg w mieście Piotr Krzyżanowski

W Legnicy spadło kilka centymetrów świeżego śniegu i nadal pada. Pan Piotr, mieszkaniec ulicy Pątnowskiej powiedział nam, tak złych warunków do jazdy po Legnicy dawno nie było. Boczne ulice są białe a te główne to wyglądają jak by tylko samochody śnieg rozjeździły. Zobaczcie galerie zdjęć.