Sypnęło śniegiem w Legnicy. Drogi są czarne, park zachęca na zimowy spacer, zobaczcie aktualne zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Spadło w naszym mieście około 2 centymetrów śniegu, według prognoz powinien się on utrzymać do końca tego tygodnia. Potem temperatura ma wzrosnąć powyżej 0 stopni Celsjusza. Obecnie śnieg utrzymuje się na poboczach ulic a legnicki park zachęca do zimowego spaceru.