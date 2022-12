Sylwestrowe szaleństwo w Legnicy. W jakich klubach i za ile będziemy mogli się pobawić i imprezowo przywitać nowy rok? Zobacz przegląd

Sylwester 2022 w klubach i pubach w Legnicy. Gdzie i za ile będziemy mogli się pobawić i hucznie przywitać nowy rok?

Noc sylwestrowa to jedna z najważniejszych nocy w roku. Niektórzy świętują ją w domu z bliskimi, inni wolą wybrać się na elegancki bal, a jeszcze inni wybierają huczną imprezę w klubie. Przejrzeliśmy oferty klubów i pubów w Legnicy. Ceny są o wiele niższe niż wstępy na bale sylwestrowe w hotelach czy restauracjach, ale oczywiście cena nie zawiera pełnego wyżywienia. Niektóre kluby w cenie oferują przekąski. Muzyka na żywo lub grana przez DJ.

Według naszych ustaleń Sylwestra 2022/2023 organizują kluby: La Musica Club, Klub 4pokoje, Seven Heaven, Browar Music Club, Ministerstwo Śledzia i Wódki, Cubana i Dancing Queen. Ceny wahają się od 30 do 250 zł za osobę. Tam, gdzie zapłacimy najmniej, nie możemy się spodziewać, że cena zawierać będzie coś więcej niż sam wstęp i ewentualnie lampkę szampana. Natomiast w cenie 250 zł wraz ze wstępem do np. La Musica Club otrzymamy powitalny drinki, zestaw przystawek, możliwość udziału w konkursach i zabawach czy tworzeniu koktajli, a zamawiać napoje z karty sylwestrowej będziemy mogli bez limitu. Podobnie będzie w niedawno otwartym klubie znajdującym się pod Browarem Książęcym - tam organizator zapewnia open bar, czyli zamawianie napojów bez limitu.