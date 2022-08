Święto Chleba i Piernika w Jaworze. Słynna impreza powraca! Zobacz program wydarzenia

Po dwóch latach pandemicznej przerwy, powraca największa i najsmaczniejsza impreza w regionie - Święto Chleba i Piernika w Jaworze, będące kontynuacją Międzynarodowych Targów Chleba. W roli głównej imprezy wystąpi chleb, którego sztuka wypiekania związana jest z jaworską ziemią od niemal 700 lat!

Święto Chleba i Piernika ma również charakter wystawienniczy i rzemieślniczy. Integruje środowisko branżowe, tworzy i buduje pozytywne relacje pomiędzy producentami i konsumentami, ukazuje nowoczesne rozwiązania technologiczne w dziedzinie piekarstwa i cukiernictwa, wreszcie promuje wiodące na polskim rynku firmy związane z branżą.

Mistrzowie piekarnictwa z całej Polski i z zagranicy prezentować będą swe wypieki, a na stoisku animacji piekarniczych z bliska będzie można się przyjrzeć prawdziwym dziełom sztuki. To właśnie tu powstają wspaniałe bochny, dziesiątki form i setki smaków, wypiekanych od początku do końca na oczach gości - zachęca do udziału w imprezie organizator - Gmina Jawor.