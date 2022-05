Świeradów-Zdrój na majówkę. Jak najlepiej spędzić tu czas? Zobacz TOP 10 atrakcji turystycznych. Plan na wycieczkę! [ZDJĘCIA] Klaudia Korfanty

Świeradów-Zdrój to uzdrowiskowe miasteczko dobrze znane Dolnoślązakom. To cel wycieczek turystów nie tylko z pobliskich miejscowości, lecz także z bardziej oddalonych - miasto odwiedzają legniczanie, lubinianie, wrocławianie. Świeradów-Zdrój słynie z pięknych górskich widoków i uzdrowiskowego charakteru. Przygotowaliśmy dla Was listę 10 wybranych atrakcji, które warto zwiedzić, będąc w Świeradowie-Zdroju. Obejrzyjcie galerię, pod każdym zdjęciem opis danej atrakcji!