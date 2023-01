Świątynia Wang w Karpaczu. Niezwykła norweska budowla w drodze na Śnieżkę. Godziny otwarcia, cennik 2023, zdjęcia

Niezwykła historia Świątyni Wang w Karpaczu

Świątynia Wang, a właściwie Kościół Górski Naszego Zbawiciela , to ewangelicki kościół parafialny w Karpaczu. Jego historia jest niezwykła, ponieważ budowla pochodzi z Norwegii , a do Karpacza została przeniesiona w 1842 roku. Kościół został zbudowany na przełomie XII i XIII wieku w miejscowości Vang w południowej Norwegii. Konstrukcja została wzniesiona z sosnowych bali, bez użycia gwoździ , wszystkie połączenia zrealizowano przy pomocy drewnianych złączy ciesielskich. Świątynia Wang to jeden z najstarszych drewnianych kościołów w Polsce.

Dlaczego kościół został przeniesiony? W XIX wieku Świątynia Wang nie spełniała już potrzeb ludności norweskiej miejscowości Vang. Była za mała oraz mocno zniszczona. Wtedy to postanowiono sprzedać budowlę w celu rozbiórki i odbudowy w innym miejscu. Na zakup zdecydował się pruski król Fryderyk Wilhelm IV, po namowach norweskiego malarza Jana Krystiana Dahla. Stało się to w 1841 roku. Pierwotnie kościół został przewieziony do Szczecina, jednak zdecydowano, że kościół powinien stanąć na Śląsku, a dokładniej w Karpaczu, co nastąpiło w 1842 roku. Dokładne położenie budowli określone zostało na podstawie optymalnego czasu dojścia z pobliskich miejscowości. Nie bez znaczenia była również górska sceneria.