Świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP Anna Ickiewicz

KMP Straży Pożarnej w Legnicy

Emerytowani druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych mogą się ubiegać o nowe świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP. Jego wysokość to 200 złotych miesięcznie do emerytury. Należy jednak udokumentować określony w ustawie okres służby oraz wyjazdy na akcje. Świadczenie przysługuje od stycznia bieżącego roku, ale jest czas do września na złożenie wniosków i wyrównanie płatności.