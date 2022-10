Strategia rozwoju miasta Legnicy 2030 Plus, konferencja w Hotelu Qubus

W spotkaniu uczestniczył m.in. Jerzy Michalak, pełnomocnik marszałka województwa dolnośląskiego. Cele strategiczne i operacyjne zawarte w strategii omówił Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy oraz Paweł Rudkowski dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta.

Pierwsza część dokumentu zawiera wnioski z diagnozy, które zostały opracowane na podstawie Diagnozy stanu miasta Legnicy. Wnioski zostały opracowane z podziałem na sferę społeczną, gospodarczą i przestrzenną. We wnioskach zaprezentowano również wyniki badań społecznych odnoszące się do wyzwań rozwojowych w opinii mieszkańców Legnicy. Wnioski z diagnozy w podziale na sfery rozwojowe zostały spisane w sposób uporządkowany i stanowią podstawę do sformułowania wyzwań rozwojowych, a następnie celów i kierunków działań. Druga część obejmuje wyzwania horyzontalne, wizję, cele i kierunki działań oraz oczekiwane rezultaty planowanych działań. Wyzwania rozwojowe zostały sformułowane w podziale na 10 wyzwań rozwojowych. Wszystkie zostały opisane. Zawierają odniesienie do wniosków z diagnozy oraz krajowych i unijnych dokumentów strategicznych. W opisie wyzwań zostały również wymienione konieczne do realizacji działania, które będą odpowiedzią miasta Legnicy na te wyzwania. W ten sposób wyzwania horyzontalne stanowią logiczne przejście od diagnozy do postulatów strategicznych. W dokumencie zapisano 5 celów strategicznych i przyporządkowano każdemu z nich cele operacyjne. Następnie każdemu z celów operacyjnych przyporządkowano kierunki działań. Celom strategicznym przyporządkowano rezultaty planowanych działań i wskaźniki osiągnięcia rezultatów planowanych działań wraz z oczekiwaną zmianą wskaźników.