Strajk ostrzegawczy pracowników MOPS-u w Legnicy, zobaczcie zdjęcia

Pracownicy opuścili na dwie godziny swoje stanowiska pracy, wyszli z budynków, by dać wyraz swojemu niezadowoleniu.

Jest to kwota do negocjacji, niestety nikt nie chce z nami rozmawiać

Dwugodzinny strajk ostrzegawczy odbył się w siedzibach MOPS-u, Domu Pomocy Społecznej oraz żłobkach.

Jeżeli nikt nie zacznie z nami rozmawiać to zapowiadamy strajk regularny dodała Aneta Mazur.

Na transparentach pracownicy MOPS z Legnicy wypisali hasła m.in.:



"Żadna praca nie hańbi, co innego wynagrodzenie"

" Starość ratusza nie obchodzi oni będą zawsze młodzi"

"Pomoc społeczna czeka na pomoc" "

"Profesjonalna praca = minimalna płaca"

