Strajk jest kontynuowany w Legnicy! Nie ma porozumienia, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Nie doszło do podpisania porozumienia między władzami Legnicy a strajkującymi pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, żłobki miejskie nadal będą nieczynne. Kilka godzin trwały negocjacje w legnickim Urzędzie Miasta, niestety nie doszło do porozumienia. Jednak jest szansa na podpisanie porozumienia. Do sprawy wrócimy.