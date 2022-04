STOP AGRESJI NA DRODZE! 30 mandatów od policjantów z Legnicy i okolic tylko w dwa dni

Policjanci legnickiej drogówki wspólnie z funkcjonariuszami z komend powiatowych w Bolesławcu, Lubinie i Złotoryi, w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, podjęli wzmożone działania kontrolno- prewencyjne na terenie miasta i dróg powiatowych. W trakcie działań policjanci wykorzystali 5 pojazdów nieoznakowanych wyposażonych w wideorejestrator oraz 2 radiowozy oznakowane.

Mundurowi dbali o to, aby kierowcy i piesi stosowali się do obowiązujących przepisów drogowych, a także reagowali w przypadku łamania rażących naruszeń związanych z przekroczeniem dozwolonej prędkości, szczególnie na terenie miasta. Priorytetem działań było eliminowanie wszelkich przejawów agresji na drodze, która może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu.