Stand Up w Legnicy coraz bardziej popularny dzięki Pawłowi Moskal. Zobacz jak zostać komikiem. Według Pawła to całkiem proste!

Zaczynałem we Wrocławiu, gdzie operuje największa scena Open Mic na Dolnym Śląsku. Staram się tam wpadać raz na jakiś czas. Kolejne miasta to występy gościnne u różnych komików - Legnica u Rafała Rutkowskiego, Lubin u Wiolki Walaszczyk, Bolesławiec u Mateusza Sochy oraz Zielona Góra na Stand Up ON (scena Wojtka Kamińskiego, Michała Zenknera, Janusza Pietruszki i Ewy Stasiewicz). Ostatnio częściej zacząłem grać w Naszej Legnicy gdzie otworzyłem serię wydarzeń komediowych o nazwie Stand Up Comedy Zone. Czeka mnie bardzo intensywny listopad oraz grudzień i nie wiadomo co przyniesie kolejny rok, bo kalendarz się zapełnia.