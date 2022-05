Srebrny maj w Legnicy. Już 4 maja rozpoczyna się Legnicki Festiwal SREBRO. Dzieła autorstwa blisko 400 artystów z całego świata!

Najwięcej emocji wzbudza co roku Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej, który odbywa się zawsze pod innym hasłem przewodnim, nawiązującym do problemów współczesnego świata. Tematem bieżącej edycji Konkursu został DOTYK – zmysł nierozłącznie związany z biżuterią, niosący szczególny ładunek intymności i bezpieczeństwa, ale też – w czasie globalnej pandemii i eskalacji konfliktów zbrojnych – lęku i zagrożenia. Do Legnicy wpłynęło w tym roku ponad 400 prac z całego świata – poprzez wiele z nich artyści odnieśli się do wojny na Ukrainie, zwracając uwagę na to, jak ambiwalentny wydźwięk ma tytułowy „dotyk”. W marcu 2022 jury 30. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej „Dotyk” w składzie: Sofia Björkman, Miroslav Cogan, Sławomir Fijałkowski, Nastya Ivlieva i Małgorzata Kalińska oceniło 426 prac 240 artystów z 30 krajów, kwalifikując do wystawy głównej prace 51 artystów z 13 krajów.