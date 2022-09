Spotkanie z Janą Shostak w legnickiej Galerii Sztuki w ramach programu „Sztuka kultur(y)” , zobaczcie zdjęcia

Jana Shostak słynie z wyrazistych gestów. Odbiór Paszportu Polityki w 2021 roku zamieniła w społeczno-polityczny manifest, ubierając suknię z portretami białoruskich więźniów politycznych poruszającym listem dla białoruskich więźniów politycznych. Jej głos jest wyrazem sprzeciwu wobec opresyjnych działań białoruskiego rządu, manifestem w obronie ofiar i ich rodzin. To często gniew – jako naturalny wyraz buntu i sprzeciwu wobec rażącej niesprawiedliwości – napędza twórcze działania Shostak i to właśnie gniew w sztuce był punktem wyjścia do debaty. w Legnicy. Rozmowę prowadziła Justyna Teodorczyk, dyrektorka Galerii Sztuki, oraz Emilia Konwerska – poetka, kuratorka i publicystka.