Spacer z leśnikiem? Już w najbliższą sobotę 26.03. Zobacz gdzie są organizowane w pobliżu Legnicy

A spacerować jest gdzie – lasy zajmują już 1/3 powierzchni kraju. Do dyspozycji społeczeństwa leśnicy oddali i utrzymują ponad 20 000 km szlaków pieszych, prawie 4000 km szlaków rowerowych, około 3200 parkingów leśnych i miejsc postoju oraz ponad 600 pól biwakowych i obozowisk. W ramach bezpłatnej oferty edukacyjnej Lasy Państwowe udostępniają ponad 1000 ścieżek dydaktycznych, blisko 600 wiat edukacyjnych oraz ponad 300 izb edukacyjnych oraz ośrodków edukacji leśnej. Co ciekawe, wystarczy zalewie godzina, by dotrzeć do lasu z każdego miejsca w Polsce!

W imieniu pracowników Lasów Państwowych, serdecznie zapraszam na spacer z leśnikiem. 26 marca spotkajmy się na leśnych ścieżkach. Skorzystajmy z pięknej, wiosennej pogody i wspólnie z rodziną i przyjaciółmi podziwiajmy nasze narodowe dobro, jakim jest las. - zachęca Michał Gzowski, rzecznik prasowy Lasów Państwach.