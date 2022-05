Sortownia odpadów w Legnicy ma już osiem lat, zobaczcie zdjęcia z jej otwarcia Piotr Krzyżanowski

W maju 2014 roku Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej uroczyście oddała do użytku sortownię odpadów. W tamtym czasie była to najnowocześniejsza w regionie sortownia odpadów, zbudowana na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy, przy ul. Rzeszotarskiej. Koszt tej inwestycji to ponad 9 mln zł. Zobaczcie zdjęcia z archiwum naszego fotoreportera Piotra Krzyżanowskiego.