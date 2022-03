Śladami dawnej Legnicy. Do dziś zachowały się szyldy sklepów i zakładów, niemieckie napisy, torowiska dla tramwajów... Zobaczcie ZDJĘCIA!

Szyld po dawnym Przedsiębiorstwie "Hanka" Spółka Akcyjna przy ulicy Dworcowej. Fabryka funkcjonowała od 1946 roku jako Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego im. Hanki Sawickiej od 1946 r. Nazwa funkcjonowała aż do utworzenia firmy Przedsiębiorstwo Hanka S.A. Zakład formalnie działał do 2007 roku. Był to jeden z największych zakładów pracy w Legnicy. Budynki po dawnej fabryce do dziś stoją puste, a tablica rekalmowa pozostała.

Klaudia Korfanty