Skierowanie do poradni specjalistycznej z legnickiego SOR, a rzeczywistość

- Prawdą jest, że trudno dodzwonić się do rejestracji specjalistycznej, bo akurat szkolimy tam nową osobę, dlatego zachęcam, aby rejestrować się osobiście lub w razie niemożności poprosić bliską osobę o podejście do rejestracji. Rozwieję jednak wątpliwości pacjentki o czekanie w kolejce. Dla takich osób zawsze mamy zarezerwowane miejsca, aby przyjąć je bez konieczności czekania w kolejce na NFZ. Termin wizyty u specjalisty jest przeważnie zbliżony do tego, który wskazał lekarz z SOR- tłumaczy Tomasz Kozieł rzecznik legnickiego szpitala.